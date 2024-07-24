TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi. Ayaz, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda yapılan oylama sonucunda göreve seçildi. Yeni görevine başlayacak olan Ayaz, Türk futbolunun gelişimi için çalışmalarını sürdürecek.
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24.07.2024 14:37:19. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi - Son Dakika
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