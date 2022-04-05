Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı 16 Haziran'da seçilecek - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı 16 Haziran'da seçilecek

05.04.2022 14:43
Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı 16 Haziran'da seçilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Servet Yardımcı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantıda olağan seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimi ile birlikte olağan genel kurul gerçekleştirilecektir." denildi.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı duyuruldu.

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı 16 Haziran'da seçilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı 16 Haziran'da seçilecek - Son Dakika
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