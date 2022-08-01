Kuşoğlu: 'Yıl Sonuna Kadar Kur Korumalı Mevduat Hesabı Olanlara 140-150 Milyar Lira Aktaracağız. Böyle Anormallik Olmaz. Hiçbir Devlet Fakirinden...

Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, Hasan Tuna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulu belirlendi - Son Dakika

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