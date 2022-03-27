Son dakika haber... Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın dört madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın dört madalya kazandı

27.03.2022 17:47
Son dakika haber... Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın dört madalya kazandı

Son dakika spor haberi: Genç milli judocular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nın ikinci ve son gününde biri altın, dört madalya kazandı.

Genç milli judocular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nın ikinci ve son gününde biri altın, dört madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da süren organizasyonda, kadınlar 48 kiloda Merve Azak altın, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ve erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş gümüş, kadınlar 48 kiloda Çağla Serdar bronz madalya elde etti.

Ülke sıralamasında ise Türkiye, toplam 2 altın, üçer gümüş ve bronz madalyayla ikinci basamakta yer aldı.

100 kiloda Sidar Akkuş ile +100 kiloda Tunahan Tutar ise organizasyonu 5'inci tamamladı.

Milliler, Avrupa Kupası'nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

Son dakika haber... Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın dört madalya kazandı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın dört madalya kazandı - Son Dakika


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