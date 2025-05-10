Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Samsun, Ankara ve Bayburt'tan 10 sporcu mücadele ediyor.
Şampiyonanın ilk gününde bireysel sıralama atışları yapıldı.
Organizasyon yarın sona erecek.
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