Türkiye Gençler Golf Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Gençler Golf Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre İstanbul'da Silivri Golf Sahası'ndaki organizasyonda gross, A ve B kategorilerinde 10 kulüpten 66 sporcu sahaya çıktı.
Turnuvada, erkeklerde Tuna Şahin 226 (+10) gross skorla, kızlarda Ada Narin ise 226 (+10) gross skorla şampiyon oldu.
Şampiyonada ilk 3'e giren isimler şunlar:
Kızlar Gross: 1. Ada Narin, 2. Deniz Sapmaz, 3. Ada Zorbozan
Erkekler Gross: 1. Tuna Şahin, 2. Semih Engez, 3. Tunç Aslan
Kızlar A: 1. Ada Narin, 2. Ekin Sude Sur, 3. Duru Taşkın
Erkekler A: 1. Ahmet Kodakoğlu, 2. İsmail Kaan Uygun, 3. Orhan Kuran
Kızlar B: 1. Tansa Tuna, 2. Zeynep Su Polat, 3. Sıla Çağlar
Erkekler B: 1. Emre Çakıl, 2. Kaan Demirkan, 3. Yasir Arda Özdemir.
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