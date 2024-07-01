Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Kano Takımı Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Kano Takımı Madalyalarla Döndü

Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta ikilisi, gençler K2 1000 metrede gümüş, 500 metrede ise bronz madalya kazandı. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

01.07.2024 18:53
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Durgunsu Kano Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Bratislava kentinde yapılan organizasyonda 36 ülkeden 812 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Türkiye'yi gençler K2 1000 metre ve 500 metre kategorilerinde Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta ikilisi temsil etti.

Milliler, 1000 metre kategorisi A final yarışında gümüş, 500 metre kategorisi A final mücadelesinde de bronz madalya kazandı.

Yarışları; Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Başkan Vekili Burhanettin Hacıcaferoğlu, antrenörler; Andrei Shantarovich, Çağrıbey Yıldırım ve Ahmet Ufuk Özcan da izledi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, başarılı olan sporcuları ve emeği geçen antrenörleri kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Kano Takımı Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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