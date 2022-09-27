Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda alınan başarıları değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda alınan madalyaların, büyük bir başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Eroğlu, 1957 Dünya Şampiyonası'ndan 65 yıl sonra Belgrad'da düzenlenen şampiyonada ilk defa 4 altın madalya aldıklarını hatırlattı.

Göreve gelme sürelerinin 10 ayı geçtiğini aktaran Eroğlu, "2022 Dünya Şampiyonası, Türk güreşi açısında şanlı tarihimizi hatırlattı. Büyük başarılar kazanılan bir şampiyona olarak hatırlanacak." dedi.

"Tüm stillerde ağır sıkletleri domine ederek dünya şampiyonları çıkardık." diyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun hem modern hem de antik güreşin ana vatanı olduğunu dünyaya gösterdik. Grekoromen güreş takımız 13 yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Eski bir dünya şampiyonu ve federasyon başkanı kimliğimle, ülkeme ve milletime olan borcumu ödemek için, bu tarihi başarının arkasına sığınmadan, bu başarının rüzgarıyla popülizm yapmayacağım. Türk güreşi bu tarihi zaferlere rağmen sancılı bir değişim sürecine girmek zorundadır. Gelecek nesillerin planlamasını yapmamız gerekiyor."

Çözülmemiş birçok sorunu görev sürelerinde hallettiklerini savunan Eroğlu, "Kutuplaşmalar, iç çekişmeler, adamcılığın öncelikli görüldüğü, liyakatsizlik, takım olmaktan uzak bir yapı vardı. Artık özümüze dönüyoruz. Kulüpçülük alt yaştan en üste kadar sirayet etmişti. Dedikodu ve çıkar tartışmalarının içinde kaybedilmiş yıllar geride kalacak. Başta federasyon başkanı ve yöneticilerinin birkaç sporcunun başarılarına sığındığı fetret devri, Türk güreşinde sona ermiştir." diye konuştu.

"Türk güreşi geçici başarılardan bıkmış, usanmıştır"

Şeref Eroğlu, Türk güreşine yeni isimler kazandırmanın önemine de dikkati çekerek, "Şampiyon kardeşlerim açıklama yaptı, '2024 bizim finalimiz olacak' dediler. 2024'ten sonra da Türk güreşi olacak, bu yüzden genç kardeşlerimize fırsat vermek istiyoruz. Türk güreşi geçici başarılardan bıkmış, usanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Görev sürelerinde birçok rekora ve başarıya imza attıklarını kaydeden Eroğlu, "Avrupa Şampiyonası'nda Cumhuriyet tarihimizin en fazla madalyasını kazandık. Artık gelecek başkan da bunu geliştirmeli. Biz çıtayı yükseğe koyduk. Herkes güreş federasyonu başkanı olmamalı, biz burayı basamak olarak kullananlardan bıktık. Liyakat sahibi, bu camiadan gelmiş, hayatını güreşten kazanmış isimler olmalı. Şanlı mazisi olan Türk güreşiyiz. Türk güreşi anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuyor. Sosyal hayatta, güreşin aldığı başarıların yansımasını alabiliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.