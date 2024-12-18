Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurulu Başladı

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlenen genel kurulda, 300 delegeden 192'sinin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Taha Akgül ve Selçuk Çebi'nin başkan adayı olduğu genel kurulda, divan kurulu başkanlığına Abdullah Albunar seçildi.

Daha önce ilan edilen gündem, oylanarak kabul edildi.

Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları görüşülecek ve delegelerin onayına sunulacak. Daha sonra başkanlık seçimine geçilecek.