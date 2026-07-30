Türkiye Hava Modelciliği F1 Avrupa Şampiyonası'nda
Kuzey Makedonya'da başlayan şampiyonada 170 sporcu ter döküyor, Türkiye'yi 8 sporcu temsil ediyor.
Hava Modelciliği Gençler ve Büyükler F1A/F1B Avrupa Şampiyonası, Kuzey Makedonya'da başladı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonun açıklamasına göre, Prilep kentindeki organizasyonda F1A ve F1B kategorilerinde 25 ülkeden 170 sporcu yarışıyor. Türkiye'yi büyüklerde 7, gençlerde ise 1 sporcu temsil ediyor.
Organizasyon 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Hava Modelciliği F1 Avrupa Şampiyonası'nda - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?