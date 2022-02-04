Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç'tan 46. kuruluş yıldönümü mesajı Açıklaması

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, federasyonun 46. kuruluş yıldönümünde yayınladığı mesajında, bütün hentbol insanlarını birlik olmaya davet etti.

Kılıç, mesajında Türkiye Hentbol Federasyonunun 46. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Başta kurucumuz rahmetli Yaşar Sevim olmak üzere, aramızdan ayrılan ve hentbol için mücadele etmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Bugüne kadar hentbolun gelişimi için çaba sarf eden sporculara, antrenörlere, hakemlere, gözlemcilere, kulüplere, yöneticilere sonsuz teşekkür ettiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Hentbol, benim için olduğu gibi birçok insanın hayatına girmiş tutku olarak kalmıştır. Bu tutkuyu yaşamış, hayatında hentbolla birlikte çok keyifli anılar yaşamış olanlara, çok iyi dostluklar, belki işini, belki eşini kazanmış hentbol insanlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hentbola geri dönüş çağrısı yapmak istiyorum. Gerek seyirci, gerekse sosyal medya takipçisi olarak, gerek sosyal sorumluluk projelerimizde gönüllüler olarak, gerek televizyon seyircisi, gerek salondaki bir taraftar olarak veya sponsor olarak, belki yeniden takım çalıştırarak, hentbol kapılarını sonuna kadar sizlere açmış durumda. Tüm hentbol insanlarını hentbolun gelişim hareketi için birlik olmaya çağırıyorum. Hentbol için birlikte başaracağız. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerle birlikte daha da güçlü olacağız."