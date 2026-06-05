SALON: Arena Nilson Nelson
HAKEMLER: Ricardo Iglesias Borotto (Küba), Angela Grass (Brezilya)
TÜRKİYE: Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel)
HOLLANDA: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut, Reesink (L) (Jansen, Bongaerts, Van de Vosse)
SETLER: 23-25, 17-25, 18-25
SÜRE: 80 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Hollanda’ya 3-0 Yenildi - Son Dakika
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