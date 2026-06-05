Türkiye, Hollanda’ya 3-0 Yenildi

SALON: Arena Nilson Nelson

HAKEMLER: Ricardo Iglesias Borotto (Küba), Angela Grass (Brezilya)

TÜRKİYE: Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel)

HOLLANDA: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut, Reesink (L) (Jansen, Bongaerts, Van de Vosse)

SETLER: 23-25, 17-25, 18-25

SÜRE: 80 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.