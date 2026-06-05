Türkiye, Hollanda'ya 3-0 Yenildi

Salon: Nilson Nelson
Hakemler: Ricardo Borroto (Küba), Angela Grass (Brezilya)
Türkiye: Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Aylin Uysalcan, Karmen Aksoy, Ezel Balık)
Hollanda: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut (Reesink, Bongaerts, Van de Vosse, Jansen, Hester Jasper)
Setler: 23-25, 17-25, 18-25
Süre: 80 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Dominik Cumhuriyeti maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saliha Şahin, sağ uyluğundaki kas gerilmesi sebebiyle tedbiren dinlendirildi.
Milliler, Brezilya etabındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da VNL'in son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.
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