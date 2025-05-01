Türkiye İşitme Engelliler Güreş Takımı Kamp Yapıyor

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kampa girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihleri arasında organize edilecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kamp çalışmalarına başlayan Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, 16 Mayıs tarihine kadar Termal ilçesinde kamp yapacak.

İşitme Engelliler Federasyonu Genel Koordinatörü Salim Güzel, 75'i sporcu 15'i teknik ekip 90 kişilik kadroyla çalışmalara başladıkları bilgilerini verdi.

Salim Güzel, "İşitme Engelliler Olimpiyatlarının lokomotifi güreş branşında yine zirvede yer alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.