Türkiye, İspanya'ya 81-73 yenildi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, İspanya'ya 81-73 yenildi

Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında İspanya'ya 81-73 yenildi. Maçın ilk yarısını ay-yıldızlılar 39-36 önde tamamlarken karşılaşmadan 81-73 yenik ayrıldı. Melih Tunca 25 sayı ve 6 asist, Berke Büyüktuncel 15 sayı ve 5 ribauntla oynadı. İspanya'da ise Jordi Rodriguez 15 sayı kaydetti. Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, Karadağ-Litvanya maçı sonrası belli olacak.

15.07.2024 18:49
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Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında İspanya'ya 81-73 yenildi.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçın ilk yarısını ay-yıldızlılar, 39-36 önde tamamlarken karşılaşmadan 81-73 yenik ayrıldı.

Milli takımda Melih Tunca 25 sayı ve 6 asist, Berke Büyüktuncel 15 sayı ve 5 ribauntla oynadı. İspanya'da ise Jordi Rodriguez 15 sayı kaydetti.

Grup aşamasını 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, saat 21.30'da oynanacak Karadağ- Litvanya maçı sonrası belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, İspanya'ya 81-73 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, İspanya'ya 81-73 yenildi - Son Dakika
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