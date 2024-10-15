Türkiye, İzlanda'yı 4-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Türkiye, İzlanda'yı 4-2 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yı 4-2 yenerek galip geldi.

15.10.2024 00:17
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Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski (Polonya)

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson (Dk. 68 Johannesson), Traustason, Ellertsson (Dk. 78 Willumsson), Oskarsson,??????? Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Eren Elmalı), Orkun Kökçü (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 89 Samet Akaydin), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Bertuğ Yıldırım), Kerem Aktürkoğlu

Goller: Dk. 3 Oskarsson, Dk. 83 Gudjohnsen (İzlanda), Dk. 62 İrfan Can Kahveci, Dk. 67 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 88 Arda Güler, Dk. 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ellertsson, Dk. 54 Valdimarsson, Dk. 81 Tomasson (İzlanda), Dk. 35 Merih Demiral, Dk. 57 Kenan Yıldız, Dk. 70 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

49. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasında Gudmundsson'a çarpan top yön değiştirip yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırdığı top ay-yıldızlı ekipte kaldı. Sol kanattan dip çizgiye inen Kenan'ın altıpas önüne ortasında İrfan Can kafayı vurdu, kaleci Valdimarsson son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada milli takım penaltı kazandı. Arda Güler'in şutunda ceza sahasındaki Ingason topa eliyle müdahale etti. Hakem Sylwestrzak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 54. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında Hakan'ın penaltıyı kullanırken çift dokunuş yaptığına karar verdi ve kural dışı vuruş gerekçesiyle golünü iptal etti.

62. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, iki rakibinden kurtulup rakip ceza yayı önüne geldi. Sol ayağıyla sert şutunda, top kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

66. dakikada milli takım bir penaltı daha kazandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Merih'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Gudjohnsen'in eline çarptı. Hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltı kararını verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Hakan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

76. dakikada İzlanda çok tehlikeli geldi. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı top ceza sahası iinde Oskarsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan'ı geçen topu Merih Demiral çizgi üzerine uzaklaştırdı.

82. dakikada İzlanda beraberlik golünü attı. Sağ kanattan Fridriksson'un ön direğe yaptığı ortada Gudjohnsen kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-2.

88. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye yaptığı pres sonrasında kayarak yaptığı müdahale ile top ceza sahası içinde boşta kaldı. Arda Güler yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3.

90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza çizgisi üzerinden yaptığı akıl dolu vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Arda Güler, Türkiye, İzlanda, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, İzlanda'yı 4-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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