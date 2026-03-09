Türkiye Judo 2028 Hedefi: Madalya - Son Dakika
Türkiye Judo 2028 Hedefi: Madalya

09.03.2026 11:20
Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, 2028 Olimpiyatları'nda madalya almayı amaçladıklarını açıkladı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya almayı amaçladıklarını söyledi.

Huysuz, AA muhabirine açıklamasında, gelecek 3 yılda en büyük hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.

Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun önceki gün Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda 73 kiloda gümüş madalya aldığı, Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandıkları bilgilerini veren Sezer Huysuz, "Amacımız, hem altyapımızı hem de olimpik kadromuzu bir arada tutarak inşallah 2028'de hasret kaldığımız o madalyayı almak." dedi.

Los Angeles Olimpiyatlarının çok önemli olduğunu dile getiren Huysuz, "Olimpiyatlara daha fazla sporcuyla katılıp bu sefer madalyalar alıp, altyapıdan gelen çocuklarımıza rol modeller oluşturup daha çok imkan sunmak istiyoruz. Ama bu yıl için hedefimiz nisan ayındaki Avrupa şampiyonası ve ekim ayındaki dünya şampiyonası. Ondan sonra da 2028'in tam kadro olarak hazırlanışı olacak." diye konuştu.

"İyi bir jenerasyon var"

Federasyon Başkanı Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 8 milli sporcunun mücadele ettiğini, iki beşincilik alındığını, oyunlar öncesinde ise "Kesin madalya alırız" gözüyle bakıldığını anlatan Huysuz, ancak umutsuzluğa kapılmadıklarını vurguladı.

Huysuz, "Sonuçta yeni gelen bir jenerasyon ve bunları inşallah 2028'e daha hazır bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Önümüzde uzun bir zaman var. Hazırlığımızı geçen yıldan beri yavaş yavaş yapmaya başladık. Gençlerden ve ümitlerden gelen iyi bir jenerasyon var. İşte onları büyük takımla koordineli hale getirirsek, 2028'i madalya ile kapatıp, 2032 olimpiyatlarında da daha büyük başarılar elde etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Huysuz, halihazırda judo olimpik havuzunda 50 sporcu olduğunu, bunlardan 20-25'inin olimpiyata gidip madalya alabileceğini dile getirdi.

Havuzdaki kaliteli sporcu sayısını 150'ye çıkarmak istediklerini ifade eden Huysuz, "Rekabeti arttırarak inşallah 2032-2036 olimpiyatlarında daha başarılı bir branş olmayı hedefliyoruz." dedi.

Judo için yeni eğitim merkezi

Ankara'da federasyon binalarının yanındaki araziye eğitim merkezi inşa ettiklerini, ümit, genç ve büyük takımları bu merkezde toplayacaklarını aktaran Huysuz, "Çocuklarımızın, kamplar bittikten sonra da eğitim ve sosyal hayatlarını orada geçirebilecekleri bir alan oluşturup çocuklarımızın takibini yapabileceğiz. Fizik tedavi merkezimiz de orada olacak. Çocuklarımızın tedavilerini orada sürdüreceğiz. Sporculara güzel olanaklar sağlayarak onları 365 gün, sürekli hazır tutacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

