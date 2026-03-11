Türkiye Kadınlar Basketbol Takımı, Kanada'yı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Kadınlar Basketbol Takımı, Kanada'yı Yendi

11.03.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, Kanada'yı 71-69 mağlup ederek galip geldi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Wissam Zein (Suriye), Nicolas Zivieri (Brezilya)

Kanada: Colley 3, Nurse 12, Carleton 24, Alexander, Edwards 10, Pellington 5, Hill, Wallack 2, Ejim 13, Russell

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 12, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 12, Burke 16, Esra Ural Topuz 6, Zeynep Gül, Alperi Onar 9, Derin Erdoğan 5, Elif Bayram 6, Sinem Ataş, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 8-21

Devre: 24-39

3. Periyot: 47-53

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Türkiye, Kanada'yı 71-69 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki ikinci müsabakasını yarın Arjantin ile yapacak. Kanada ise Macaristan'ın karşısına çıkacak.

Karşılaşmaya istekli başlayan Türkiye, ilk 1 dakika 12 saniyede 7-0'lık seri yakaladı. Milliler; Burke, Gökşen Fitik ve Alperi Onar'ın kazandırdığı sayılarla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 5-16. Ay-yıldızlılar, özellikle pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 21-8 önde tamamladı.

İkinci periyot başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Olcay Çakır'ın öne çıktığı bu çeyreğin son bölümünü daha etkili oynayan milli takım, soyunma odasına 39-24 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Kanada, 25. dakikadan itibaren üstün bir oyun ortaya koydu. Carleton ve Edwars'ın kazandırdığı basketlerle etkili olan Kanada, bu periyodun başında 19 sayıya kadar çıkan farkı bitime 44 saniye kala farkı 6'ya indirdi: 45-51. Türkiye, son bölüme 53-47 önde girdi.

Kanada, dördüncü ve son periyotta da hız kesmedi. Carleton ile skor üretmeyi sürdüren Kanada, Pellington'un basketiyle 37. dakikada mücadelede ilk kez öne geçti: 64-63. Kalan bölüm büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üst üste hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Kanada karşısında Olcay Çakır Turgut ile kritik bir basket bulan A Milli Takım, karşılaşmadan 71-69 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Basketbol Takımı, Kanada'yı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:17:26. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadınlar Basketbol Takımı, Kanada'yı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.