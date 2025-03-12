Türkiye, Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 9 Çeyrek Finalist - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 9 Çeyrek Finalist

Sırbistan'daki Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan çeyrek finale yükseldi.

12.03.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan, çeyrek finale çıktı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın akşam seansında 2 milli boksör ringe geldi.

Şampiyonada 52 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Sitong Wei karşısında rahat bir galibiyet aldı. Rakibini üç rauntta da yenen Buse Naz, adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa ve dünya şampiyonu, son iki olimpiyatın gümüş madalya kazanan ismi Buse Naz, çeyrek final maçına yarın çıkacak.

Sema Çalışkan, Avustralyalı rakibini yendi

70 kiloda ringe çıkan milli sporcu Sema Çalışkan da çeyrek finalist oldu.

Avustralyalı 41 yaşındaki Kaye Scott ile karşılaşan Sema, rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İki dünya üçüncülüğü bulunan Sema Çalışkan, çeyrek final maçını yarın yapacak.

9 milli sporcu çeyrek finalde

Şampiyonaya 12 sıklette katılan Türkiye, 9 sporcusuyla çeyrek finale kalmayı başardı.

Ay-yıldızlı formayla 50 kiloda Ayşen Taşkın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Büşra Işıldar ve +81 kiloda Elif Güneri, yarın çeyrek final müsabakasına çıkacak.

Milli sporcular, rakiplerini yenerek yarı finale çıkmaları durumunda bronz madalyayı garantileyecek.

Niş kentindeki çeyrek final maçlarında öğlen seansı TSİ 16.00'da, akşam seansı ise TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Buse Naz Çakıroğlu, Milli Takım, Sırbistan, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 9 Çeyrek Finalist - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı

20:29 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
17:12 ABD’nin gümrük vergilerine Avrupa’dan misilleme Trump’tan yanıt gecikmedi ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi
08:51 Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
08:37 Müge Anlı’nın Adana şivesi ile imtihanı Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
08:14 Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
08:09 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
07:56 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 21:17:45. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 9 Çeyrek Finalist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.