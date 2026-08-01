Türkiye, Karadağ'ı Yendi
18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Karadağ'ı 71-55 mağlup etti.
18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 71-55 yendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, Karadağ ile karşılaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayarak ilk periyodu 22-14 önde geçen milli takım, devre sonunda soyunma odasına 33-31 üstün gitti.
Üçüncü periyotta aradaki farkı açan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 57-38 önde girdi.
Final periyodunda da farklı üstünlüğünü koruyan mili takım, salondan 71-55 galip ayrıldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 14.00'te İspanya ile yapacak.
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