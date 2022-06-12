Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı

12.06.2022 23:56
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayağı, Uşak'ta gerçekleştirilen yarışlarla son buldu.

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayağı, Uşak'ta gerçekleştirilen yarışlarla son buldu.

Uşak Belediyesi'nin de katkı sağladığı Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde gerçekleşti. Yarışlara katılan 49 sporcu, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışların Senior kategorisinde Kerim Sulyak, Master kategorisinde Mithat Cem Aşık, Micro kategorisinde Demir Uyan, Mini kategorisinde Can Özler ve Junior kategorisinde Emir Tanju birinciliği elde etti. Yarışların son bulmasıyla birlikte dereceye giren sporculara kupaları taktim edildi. - UŞAK

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Türkiye, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2.ayak yarışları tamamlandı - Son Dakika
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