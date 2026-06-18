Türkiye-Katar Motor Sporları İşbirliği

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu (QMMF) arasında, 18 Haziran 2026 Perşembe günü TOSFED İstanbul Park'ta imzalanan protokol ile iki ülke arasında motor sporları gelişimi için önemli bir adım atılıyor.

Bu işbirliği kapsamında; her iki federasyonun motor sporlarında sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve eğitim inisiyatifleri ile motor sporlarının daha fazla kişiye erişimini teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetlerde, ortak bir yol izlenecek. Sportif branşlarda her iki ülke sporcu ve takımlarının katılımlarını amaçlayan ortak organizasyonlar da hedeflenirken, görevli ve gözetmenler için ortak eğitim programları hayata geçirilecek. Her iki ülkedeki uluslararası yarış pistleriyle ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini de kapsayan protokol, ayrıca Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Spor Hibe Programları ile ilgili bilgi alışverişini de içeriyor.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı; QMMF ile olan ilişkilerin 2020 Formula 1 Türkiye GP'si zamanına dayandığını belirterek o yarıştan itibaren başlayan bilgi ve tecrübe paylaşımının, karşılıklı ziyaretlerle her geçen sene biraz daha pekiştiğini açıkladı. Üçlertoprağı, "Katar; Formula 1, MotoGP ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası gibi organizasyonları başarıyla gerçekleştirilen bir ülke. Bu tarz organizasyonlar için birlikte görevli eğitim ve değişim programları hedefliyoruz. Ayrıca ortaklaşa düzenlenebilecek, Türk ve Katarlı sporcuların beraber yarışabilecekleri organizasyonlar ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

QMMF ve Lusail Uluslararası Pisti Başkanı Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai ise, yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı, Katar ve Türkiye arasında, sporumuzu ileriye taşıyacak yeni bir ortaklığın yansıması olarak görüyoruz. Motor sporlarında mükemmelliğin peşinde koşan iki ülke olarak, deneyimlerimizi birleştirip, sadece kendi federasyonlarımız için değil, daha geniş perspektifte küresel motor sporları topluluğu için de kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda TOSFED ile yoğun bir şekilde çalışarak, sporumuz için önemli adımlar atmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.