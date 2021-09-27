Türkiye Kupası'da Kızılcabölük ve Fethiye deplasmanda

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yer alan Kızılcabölükspor, yarın deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Şanlıurfa Faruk Çelik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kızılcabölükspor, kupada tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor. Fethiyespor ise saat 14.30'da Nevşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Ligde 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturan Fethiye ekibi, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Toplam 50 takımın mücadele edeceği 2'nci tur tek maç eleme usulüne göre oynanacak.