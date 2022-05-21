Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı - Son Dakika
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Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı

21.05.2022 11:05

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı.

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı.

Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen şampiyonalar, idari ve teknik kontroller, jüri toplantısı ve yarışçı brifinginin ardından MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde düzenlenecek yarışlar, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Senior, MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları da gün içerisinde yapılacak.

Şampiyonalarda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya ve Yunanistan'dan 58'i yabancı 152 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı
Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı
Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı
Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı
Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı

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Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı - Son Dakika
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