AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı

09.04.2022 15:13

Büyük Taarruzun 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı.

Büyük Taarruzun 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki şampiyonanın ilk gününde idari ve teknik kontroller, jüri toplantısı, yarışçı brifinginin ardından MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında serbest antrenman turları yapılıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı parkurda şimdi de Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabını düzenlediklerini söyledi.

Uçar, federasyonun 40'ın üzerinde yarışının olduğunu ancak en heyecanlı, keyifli ve adrenalin yaşatan branşının Afyonkarahisar'daki şampiyona olduğunu vurguladı.

Bugün antrenman ve sıralama turlarının yapılacağını aktaran Uçar, "Yarın Afyonkarahisar'da final yarışlarıyla heyecanın zirve yaptığı bir gün olacak. Dünyanın da gözü üzerinde olan bir çok motokrosçumuz ile Balkan ve Doğu Avrupa Şampiyonaları'nda boy gösteren milli sporcularımızda burada olacak. Afyonkarahisar ve çevre illerimizdeki motor sporları tutkunlarını buraya davet ediyoruz."diye konuştu.

Şampiyonada 50 cc kategorisinde yarışan 6 yaşındaki Emir Aras Düzyatan'ın babası oyuncu Engin Altan Düzyatan da oğlunun antrenman turlarını yakından takip etti.

Emir'i sporcu olarak yetiştirdiğini, şampiyonada bu yıl ilk defa yarışlara katıldığını vurgulayan Düzyatan, "Afyonkarahisar'da da çok güzel bir atmosfer var. Herkes sporcu. Umarım eğlenir ve iyi vakit geçiririz. Önemli olan da bu. Oğlum 3,5 yaşından beri motora biniyor, çokta seviyor. Bu yılda ilk defa yarışalım, heyecanını atsın ve deneyim kazansın istedik."ifadesini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı

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Kaynak: AA

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