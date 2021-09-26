Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.
Gönen Belediyesinin de destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlara 83 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporculara kupaları, Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Demirtaş tarafından verildi.
Organizasyonu AA muhabirine değerlendiren milli sporcu Şakir Şenkalaycı, şampiyonanın çok güzel geçtiğini söyledi.
Yarışlarda görev yapan ekibe teşekkür eden Şenkalaycı, dereceye girenleri kutladı.
Şampiyonanın 3. ayağında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:
MX: Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Volkan Özgür
MX1: Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, İlhan Ataş
MX2: Ömer Uçum, Buğrahan Bayraktar, Alper Sarı
MX2 JR: Ömer Uçum, Buğrahan Bayraktar, Semih Toktaş
Senior: Cüneyt Öztürk, Hayattin Söyler, Hüseyin Neziroğlu
Veteran: Hayattin Söyler, Hüseyin Neziroğlu, Fahrettin Altınkök
MX85: Baran Bulut Kocaman, Ali Akkafa, Mert Akkafa
MX65: Efe Okur, Ahmet Berkay Sarıay, Berkay Sarı
MX50: Poyraz Bor, Demir Doğan, Ziya Alp Taşlıdağ
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın 3. ayağı Balıkesir'de tamamlandı - Son Dakika Spor