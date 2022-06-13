Türkiye-Litvanya maçına doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Litvanya maçına doğru

13.06.2022 18:15
Türkiye-Litvanya maçına doğru

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Daha önce söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık." dedi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Daha önce söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık." dedi.

Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, aday kadroya çağırdıkları oyuncuların hepsinin kulüplerinde gösterdiği performansla milli takımda oynama şansını hak ettiğini söyledi.

Uluslar Ligi maçlarında bazı denemeler yaptıklarını bildiren Kuntz, şunları kaydetti:

"Bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak da karşılaşmanın değerini hafifletmiş olur. Sonuçta bunlar milli takımlar arasında oynanan uluslararası karşılaşmalar. Maçlar sonrasında yaptığımız analizler önemli. Buralarda oyunculara vermiş olduğumuz bilgiler ve geliştirmeleri gereken yönleri anlatmamız önem taşıyor. Belli mevkilerde nasıl farklılıklar yaratılabilir, nasıl farklı hareket etmek mümkün olur, bunları oyuncularımıza aktarabildik. Daha önce söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık. Hatta ben buradaki oyunculara da şöyle bir şaka yollu söz söyledim. Burada o kadar mükemmel oynayın ki diğer arkadaşlarınız gelemesinler."

Kuntz, deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek diye tabir edebilecekleri bir kadrolarının bulunduğunu ve bunun kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ancak bir transfer mevsimindeyiz biliyorsunuz bu transferlerin sonucu nereye varacak. Yani oyuncular gittikleri yerlerde düzenli oynamaya devam edecekler mi, sakatlık gibi sorunlar olabilir. Dolayısıyla şimdiden eylül ayı maçlarıyla ilgili görüş belirtmek doğru olmaz ama o çekirdek dediğimiz kadro burada bizimle kalıyor." ifadelerini kullandı.

Kadrolarında bulunan 26 oyuncunun hepsinin iyi olduğunu aktaran Kuntz, "Hepsine sordum, hanginiz yorgunsunuz diye, 26'sı da 'yorgun değiliz' diye cevap verdiler. Bu da onların ne kadar milli takım için kalpten oynadıklarını gösteriyor." diye konuştu.

İzmir'de uzun bir aradan sonra milli maç oynanması

Kuntz, yarınki Litvanya maçında birtakım değişiklikler yapabileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu statta da çok özel bir atmosfer olacak. Çünkü uzun zamandır İzmir'de maç oynanmadığı için tabi ki onun da getireceği bir heyecan var. Umarım bütün oyuncular oynamaya hazırdır. Tabii bir yandan da göreceğiz, 'herkes hazırım' dedi ama kim gerçekten dürüst davranmış, kim yalan söylüyor, ona da bakacağız."

Uluslar Ligi'ndeki Faroe Adaları maçında stadın tamamen dolu olmadığını ancak desteğin harika olduğunu, Litvanya ve Lüksemburg müsabakalarında da taraftarların yanlarında olduğunu kaydeden Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tarz destekler önemli, Türk kökenli taraftarlarımızın bize her yerde vereceği destek çok önemli. Ama burada ilk ateşi, ilk kıvılcımı performansıyla ve maçlara yaklaşımlarıyla bizim oyuncularımız yapmalı diye düşünüyorum. Lüksemburg maçında benim de birçok ailemden kişi ve dostlarım oradaydılar, bana fotoğraflar ulaştırdılar. Yani oradaki yaşanan hava üzerlerinde formalarını giymişler, benim arkadaşlarım hatta Türk Milli Takım formasını giymişler. Müthiş bir hava, herkesin mutluluktan uçtuğu bir ortam vardı. Hatta yaşlı insanları bu havaya sokabilmek de biraz zordur. Onların da bu coşku atmosferinin içerisine girip, ayak uydurmaları da ayrı mutluluk verir. Anlatabileceğim en komik hikayelerden bir tanesi de 4 takım arkadaşım, çarşamba günlerinde hareket olsun diye futbol oynarız. Bu arkadaşlarım da maça geldiler. Normalde bira içme adetleri var. Otelde onları ağırladık. Ben herhalde bira isterler yine diye düşünürken bir anda dördü de çay sipariş etti ve ben inanılmaz şaşırdım bu duruma."

YORUMLAR
500
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya'nın medya programında değişlik A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya'nın medya programında değişlik A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Litvanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Litvanya maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
18:08 Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
17:17 Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı
17:14 Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti
17:08 HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez
16:50 Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 18:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Litvanya maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement