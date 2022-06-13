Türkiye-Litvanya maçına doğru

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Daha önce söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık." dedi.

Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, aday kadroya çağırdıkları oyuncuların hepsinin kulüplerinde gösterdiği performansla milli takımda oynama şansını hak ettiğini söyledi.

Uluslar Ligi maçlarında bazı denemeler yaptıklarını bildiren Kuntz, şunları kaydetti:

"Bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak da karşılaşmanın değerini hafifletmiş olur. Sonuçta bunlar milli takımlar arasında oynanan uluslararası karşılaşmalar. Maçlar sonrasında yaptığımız analizler önemli. Buralarda oyunculara vermiş olduğumuz bilgiler ve geliştirmeleri gereken yönleri anlatmamız önem taşıyor. Belli mevkilerde nasıl farklılıklar yaratılabilir, nasıl farklı hareket etmek mümkün olur, bunları oyuncularımıza aktarabildik. Daha önce söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık. Hatta ben buradaki oyunculara da şöyle bir şaka yollu söz söyledim. Burada o kadar mükemmel oynayın ki diğer arkadaşlarınız gelemesinler."

Kuntz, deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek diye tabir edebilecekleri bir kadrolarının bulunduğunu ve bunun kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ancak bir transfer mevsimindeyiz biliyorsunuz bu transferlerin sonucu nereye varacak. Yani oyuncular gittikleri yerlerde düzenli oynamaya devam edecekler mi, sakatlık gibi sorunlar olabilir. Dolayısıyla şimdiden eylül ayı maçlarıyla ilgili görüş belirtmek doğru olmaz ama o çekirdek dediğimiz kadro burada bizimle kalıyor." ifadelerini kullandı.

Kadrolarında bulunan 26 oyuncunun hepsinin iyi olduğunu aktaran Kuntz, "Hepsine sordum, hanginiz yorgunsunuz diye, 26'sı da 'yorgun değiliz' diye cevap verdiler. Bu da onların ne kadar milli takım için kalpten oynadıklarını gösteriyor." diye konuştu.

İzmir'de uzun bir aradan sonra milli maç oynanması

Kuntz, yarınki Litvanya maçında birtakım değişiklikler yapabileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu statta da çok özel bir atmosfer olacak. Çünkü uzun zamandır İzmir'de maç oynanmadığı için tabi ki onun da getireceği bir heyecan var. Umarım bütün oyuncular oynamaya hazırdır. Tabii bir yandan da göreceğiz, 'herkes hazırım' dedi ama kim gerçekten dürüst davranmış, kim yalan söylüyor, ona da bakacağız."

Uluslar Ligi'ndeki Faroe Adaları maçında stadın tamamen dolu olmadığını ancak desteğin harika olduğunu, Litvanya ve Lüksemburg müsabakalarında da taraftarların yanlarında olduğunu kaydeden Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tarz destekler önemli, Türk kökenli taraftarlarımızın bize her yerde vereceği destek çok önemli. Ama burada ilk ateşi, ilk kıvılcımı performansıyla ve maçlara yaklaşımlarıyla bizim oyuncularımız yapmalı diye düşünüyorum. Lüksemburg maçında benim de birçok ailemden kişi ve dostlarım oradaydılar, bana fotoğraflar ulaştırdılar. Yani oradaki yaşanan hava üzerlerinde formalarını giymişler, benim arkadaşlarım hatta Türk Milli Takım formasını giymişler. Müthiş bir hava, herkesin mutluluktan uçtuğu bir ortam vardı. Hatta yaşlı insanları bu havaya sokabilmek de biraz zordur. Onların da bu coşku atmosferinin içerisine girip, ayak uydurmaları da ayrı mutluluk verir. Anlatabileceğim en komik hikayelerden bir tanesi de 4 takım arkadaşım, çarşamba günlerinde hareket olsun diye futbol oynarız. Bu arkadaşlarım da maça geldiler. Normalde bira içme adetleri var. Otelde onları ağırladık. Ben herhalde bira isterler yine diye düşünürken bir anda dördü de çay sipariş etti ve ben inanılmaz şaşırdım bu duruma."