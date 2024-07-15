Türkiye, Lüksemburg'a karşı mağlup oldu - Son Dakika
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Türkiye, Lüksemburg'a karşı mağlup oldu

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası ön eleme B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Türkiye, Lüksemburg'a 35-22 mağlup oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım maçın ilk yarısını 18-11 geride tamamladı. Bu sonuçla Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final karşılaşması ise 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

15.07.2024 17:03
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Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası ön eleme B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye, salondan 35-22 mağlup ayrıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Priştine'de oynanan maçın ilk yarısını da milli takım, 18-11 geride kapattı.

Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, çeyrek finale yükseldi.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla rakibi belli olacak milli takım, çeyrek final karşılaşmasını 17 Temmuz Çarşamba günü oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Lüksemburg'a karşı mağlup oldu - Son Dakika

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