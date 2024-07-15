Türkiye, Lüksemburg'a karşı mağlup oldu

Spor

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası ön eleme B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye, salondan 35-22 mağlup ayrıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Priştine'de oynanan maçın ilk yarısını da milli takım, 18-11 geride kapattı.

Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, çeyrek finale yükseldi.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla rakibi belli olacak milli takım, çeyrek final karşılaşmasını 17 Temmuz Çarşamba günü oynayacak.