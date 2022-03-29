Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan, 6 Nisan'da masa tenisi oynama çağrısı - Son Dakika
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan, 6 Nisan'da masa tenisi oynama çağrısı

29.03.2022 11:16
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan, 6 Nisan'da masa tenisi oynama çağrısı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü'nde Türkiye'deki bütün illerde masa tenisi oynanması için çağrıda bulundu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü'nde Türkiye'deki bütün illerde masa tenisi oynanması için çağrıda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2015 yılından bu yana 6 Nisan'da düzenlenen ve aynı zamanda Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü olarak da kutlanan günün önemine dikkat çekildi.

2022 Dünya Masa Tenisi Günü'nde hem devlet hem de taban düzeyinde çatışan taraflar arasında dostluklar ve köprüler kurmak amaçlanıyor. Bu anlamda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu da spor il müdürlüklerine, il temsilcilerine ve okullara, masa tenisi etkinliklerinin yapılması konusunda çağrı yaptı.

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Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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