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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Doğan: "2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başarılı bir organizasyondur" - Son Dakika

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Doğan: "2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başarılı bir organizasyondur"

21.02.2022 10:15
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Doğan: "2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başarılı bir organizasyondur"

Türk heyetinin başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Spor Direktörü Erdem Doğan, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın başarılı bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Türk heyetinin başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Spor Direktörü Erdem Doğan, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın başarılı bir organizasyon olduğunu kaydetti.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları dün akşam görkemli bir kapanış töreniyle resmen sona erdi. Olimpiyat oyunlarına katılan Türk heyetinin başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Spor Direktörü Erdem Doğan, Çin Medya Grubu muhabirine verdiği demeçte, COVID-19 salgınına rağmen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın başarılı bir organizasyon olduğunu kaydetti. Geçen yıl Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan Erdem Doğan, salgının olumsuz etkisi altında küresel bir spor şenliği düzenlemenin hiç de kolay bir iş olmadığına işaret ederek, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın gerek salgını önleme ve kontrol etme gerekse spor tesisleri ve sporculara hizmet ve güvence açılarından başarılı bir organizasyon olduğunu belirtti. Erdem Doğan, "2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, organizasyon açısından gerçekten başarılıdır. Yarışma tesisleri olsun, olimpiyat köyü olsun, gerçekten çok iyi tasarlanmış, çok iyi tesisler hazırlanmış, her alanda. Tüm şartlar göz önünde bulundurulduğunda, başarılı bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat köylerinden her anlamda çok memnun kaldık"

Erdem Doğan, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan 7 Türk sporcunun Pekin kenti, Pekin'e bağlı Yanqing semti ve Zhangjiakou kentinde yer alan üç farklı olimpiyat köyünde kaldıklarına işaret ederek, bu üç tesisin şartlarından gayet memnun olduklarını belirtti. Erdem Doğan, "Özellikle mobilyalar, kaldığımız daireler çok iyi tasarlanmış, çok konforluydu. Yatakların kalitesi, vesaire, bunlar gerçekten üst sınıftı. Bu konuda eksiksiz olduğunu diyebilirim. Olimpiyat köylerinden her anlamda çok memnun kaldık" diye konuştu.

Erdem Doğan, Zhangjiakou'da olimpiyat köyü ve Pekin'de olimpiyat köyü arasında hızlı tren seferlerinin verimli düzenlenmesine işaret ederek, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda gönüllülerin çalışmalarını takdirle değerlendirdiklerini açıkladı.

Erdem Doğan, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın başarıyla düzenlenmesinin, kış sporunun Çin'deki gelişimine dinamizm katacağını getirerek, "Burada gördüğümüz tesisler, çok sayıda sporcunun yetişeceği şekilde tasarlanmış, çünkü bütün bu tesislerin hemen yakınlarında konaklama yerleri yapılmış. Anlaşılıyor ki, Çin kısa kulvar sürat pateni, artistik patinaj dallarında iyi durumda. Kayakta çok iyi değildi, ancak şimdi, Çin'in kayakta da çok iyi sporcular yetiştirebileceğine yüzde yüz inanıyorum. Özellikle bir sonraki kış olimpiyat oyunlarında, 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda bunu mutlaka göreceğiz" ifadelerini kullandı. - PEKİN

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Doğan: '2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başarılı bir organizasyondur' Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Doğan: "2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başarılı bir organizasyondur" Pekin Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni düzenlendi Pekin Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni düzenlendi Pekin Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi Pekin Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Erdem Doğan , Olimpiyat, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Doğan: '2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başarılı bir organizasyondur' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Doğan: "2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları başarılı bir organizasyondur" - Son Dakika
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