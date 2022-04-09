AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak

09.04.2022 10:58

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası için kayıt yaptıran 107 sporcudan 60'ı çocuk ve gençlerden oluştu.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası için kayıt yaptıran 107 sporcudan 60'ı çocuk ve gençlerden oluştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, iki gün boyunca şampiyonanın ilk ayağında yapılacak MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarındaki ilk yarışları için Afyon Motor Sporları Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Şampiyonın ilk ayağı, bugün antrenman yarın da final yarışlarıyla devam edecek.

Akülke, AA muhabirine, şampiyonaya kayıt yaptıran 107 sporcunun yaklaşık yüzde 65'nin 18 yaş altında olduğunu söyledi.

TMF'nin son iki yıldır çocuk ve gençlere verdiği öneme dikkat çeken Akülke, şöyle konuştu:

"Motor sporlarında bugüne kadar görülmemiş bir başarı ortada. İnşallah, bu önümüzdeki yıllara da tekrar eder. Çocuk ve genç sporcu sayımızı çoğaltırız. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi dünyaya ismini altın harflerle yazdıran sporcularımız da buradaki yarışlardan çıktı. Şampiyon sporcularımızın başarılarının, çocuk ve genç motokrosçuların çoğalmasında katkısı büyük. Bu da TMF olarak bizim için ayrı bir gurur kaynağı."

Motor sporlarına çocuk ve gençlerin ilgisi artıyor

Akülke, TMF'nin 7 branşında her geçen yıl lisanslı ve başarılı sporcu sayısında artış yaşandığını anlattı.

Uluslararası ve Türkiye'deki yarışların sporcu gelişiminde çok etkili olduğuna dikkat çeken Akülke, şöyle devam etti:

"Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Afyonkarahisar'da yapılması, motor sporlarına ilgi ve alakayı artırıyor. Bugün şampiyonaya kayıt yaptıran çocuk ve genç sporcuların yaklaşık yüzde 65'i bulması sevindirici. Dolayısıyla Türkiye'den önümüzdeki 20 yıl, her ülkede ve branşta en az bir sporcu yarışacak. 2021'de dünya arenasında neredeyse bütün yarışlarda Türk sporcumuz vardı. Bu yıl da yine aynı şekilde bütün branşlarda sporcumuz olacak. Bunun arkasında da inanılmaz bir sporcu fabrikası var. Artık İtalya ve İspanya gibi Türkiye de dünya ve Avrupa şampiyonlarında farklı bir konumda."

Çocukların hedefi derece yapmak

Şampiyonada 65 cc'de yarışacak 9 yaşındaki Berat Destan Şenkalaycı, 4 yıldır katıldığı yarışlarda babası Şakir Şenkalaycı'nın hep desteğini gördüğünü, bu yılki hedefinin ilk 2'de yer almak olduğunu vurguladı.

Şampiyonada 65 cc'de yarışacak 10 yaşındaki Efe Okur da 4 yaşından itibaren motokros yaptığını vurgulayarak, "Motor sürmek benim için çok eğlenceli. Başarılı olduğum içinde çok mutlu oluyorum. Hedefimin Avrupa'daki yarışlarda dereceye girmek." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 65 cc de yarışacak 12 yaşındaki Hasan Hüseyin Baş da eğlenceli bulduğu motokros yarışlarında hedefinin ilk 3'te yer almak olduğunu dile getirdi.

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak
AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak
AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 60 çocuk ve genç sporcu yarışacak - Son Dakika
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