Motor sporlarında 2022 Türkiye Süpermoto Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın son ayağı, Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 4. ayağı ile R25 Kadınlar Kupası yarışları İzmir'de gerçekleştirildi.

Ülkü Park'taki 4. ayak mücadelesinin ardından 2022 Türkiye Süperomoto Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu. 50cc sınıfında Poyraz Bor, 65cc'de Enes Çağın Çakır, 85cc'de Egehan Çalhan ve OPEN sınıfında da Onur Işık birinciliği elde etti.

Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 4. ayağında ise TMFGP 1000 sınıfında ilk 3 sıra Murat Deniz, Altuğ İnan ve Özgür Çapacı'dan, TMFGP 600 sınıfında da Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karaya ve Mert Kaya'dan oluştu.

Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliği ile gerçekleştirilen R25 Kadınlar Kupası'nın dördüncü ayağında ise A Grubu'nda Fatma Baştepe, B Grubu'nda ise Ece Kartaç ilk sırada yer aldı.