İznik Ultra Maratonu'nda atletler 160 kilometre koşusunda mücadele ediyor

Bursa'nın tarihi ilçesi İznik'te 10'uncusu düzenlenen ultra maratonda en uzun parkur olan 160 kilometre koşuluyor.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Macera Akademisi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesinin desteğiyle koşu festivaline dönüşen maratona çok sayıda firma destek veriyor.

İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla yapılan İznik Ultra Maratonu, katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlara bu sene yurt içi ve yurt dışından 1000'in üzerinde sporcu katılıyor.

İznik Ultra Maratonu'nda ilk start, 160 kilometre koşusu için verildi. Yarışmacılar, Samanlı ve Katırlı dağları boyunca İznik Gölü'nün etrafında tur atacak.

Zeytin bahçeleri arasında birbirlerini geçmeye çalışan yarışın birincisine, diğer ödüllerin yanı sıra ağırlığınca İznik zeytini de hediye edilecek.

Sporcular ayrıca 90, 55, 35, 25 ve 14 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak.

İznik Ultra parkurlarının yüzde 85'i toprak yollarda koşuluyor. Ayrıca yarış boyunca kırsal mahallelerde 7'den 70'e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşatılıyor.

Etkinlik, yarın 5 kilometrelik İznik UNESCO Tarihi Kent Koşusu ve Çocuk Koşusu'nun ardından öğle saatlerinde ödül töreniyle sona erecek.