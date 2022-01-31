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Türkiye'nin ilk plaj voleybolu kitabı çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk plaj voleybolu kitabı çıktı

31.01.2022 16:12
Türkiye'nin ilk plaj voleybolu kitabı çıktı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni olarak görev yapan Oğuz Değirmenci'nin kaleme aldığı "Tüm Yönleriyle Plaj Voleybolu" adlı kitabı çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni olarak görev yapan Oğuz Değirmenci'nin kaleme aldığı "Tüm Yönleriyle Plaj Voleybolu" adlı kitabı çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz Değirmenci, kitapta bir plaj voleybolu sporcusunun ya da yöneticisinin bu branş ile ilgili ihtiyaç duyacağı her konuyuayrıntılı şekilde bulabileceğini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ'ın da önsöz yazdığı kitapta 800'den fazla fotoğraf ile 75 şekil yer alıyor.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk plaj voleybolu kitabı çıktı - Son Dakika Spor


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