Türkiye Okçuluk Federasyonu Olağan Genel Kurul Delege Belirleme Kura Çekilişi Tarihi Açıklandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, olağan genel kurul delege belirleme kura çekilişinin 9 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Okçuluk Federasyonu 6. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulu'nun 28 Eylül'de gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu kapsamda delege belirlenmesine ilişkin noter kurasının, Spor Federasyonları Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince 9 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da federasyonun merkez ofisinde çekileceği kaydedildi.
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