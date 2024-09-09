Türkiye Oryantiring Genel Kurulu 16 Ekim'de - Son Dakika
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Türkiye Oryantiring Genel Kurulu 16 Ekim'de

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci bir toplantı yapılacak.

09.09.2024 10:46
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Türkiye Oryantiring Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, genel kurulun 16 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara'da düzenleneceği belirtildi.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 17 Ekim Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, delege hakkına sahip olduğunu değerlendiren ancak listede yer almayan kulüplerin yazılı dilekçelerini 11 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar federasyona iletmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Genel Kurulu 16 Ekim'de - Son Dakika

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