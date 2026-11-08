Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun mali genel kurulu yapıldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 9. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulu ile denetleme kurulu raporları ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca 2027 ve 2028 yıllarına ait tahmini bütçeler görüşülerek karara bağlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, konuşmasında, "Mali genel kurulumuzun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese ve 81 ilden katılımlarıyla katkı sunan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Özel sporcularımıza ve federasyonumuza verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a ve bakanlığımızın tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.