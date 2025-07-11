Türkiye, Para Bisiklet Dünya Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
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Türkiye, Para Bisiklet Dünya Şampiyonası'na Katılıyor

Türkiye, Para Bisiklet Dünya Şampiyonası\'na Katılıyor
11.07.2025 12:08
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Türkiye, 2025 UCI Para-Bisiklet Dünya Yol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Para bisiklette ilk yılını tamamlayan Türkiye, ilk kez 2025 UCI Para-Bisiklet Dünya Yol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, para bisiklet branşında uluslararası düzeyde tarihi bir başarıya imza atıldı. Para bisiklette ilk yılını geçiren ay-yıldızlılar, 28–31 Ağustos tarihlerinde Belçika'nın Ronse kentinde düzenlenecek 2025 UCI Para-Bisiklet Dünya Yol Şampiyonası'na 3 sporcuyla katılma hakkı elde etti.

Türkiye, Para Bisiklet Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde C2, C3 kategorilerinde; kadınlarda C4 kategorisinde temsil edilme hakkı kazandı. Para bisiklet yol bisikleti dünya sıralamasında milli sporculardan; C2 kategorisinde Abdulkadir Özoğul 46. sırada, C3 kategorisinde Fırat Uğur 53. sırada ve C4 kategorisinde ise Kübra Dere 13. sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Para bisiklet branşında ilk yılımızda Dünya Şampiyonası vizesi almak hem camiamız hem de ülkemiz adına gurur verici. Bu başarı, engelli bireylerin spor yoluyla hayata daha güçlü katılmasının en somut örneklerinden biridir. Para bisiklet branşında atılan bu adım, federasyonumuzun engelli bireylere sporla erişim imkanı sağlama ve onları uluslararası başarıya taşıma vizyonunun da güçlü bir yansımasıdır. Federasyon olarak yalnızca elit performansı değil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmayı da görev edindik. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı forma Belçika'da gururla dalgalanacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Para Bisiklet Dünya Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika

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