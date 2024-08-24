Türkiye Para Masa Tenisi Branşı Paralimpik Oyunlarda En Başarılı Branş Oldu - Son Dakika
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Türkiye Para Masa Tenisi Branşı Paralimpik Oyunlarda En Başarılı Branş Oldu

Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihinde en başarılı branşı 2'si altın 10 madalyayla para masa tenisi branşı oldu. Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 7 sporcuyla para masa tenisi branşında temsil edilecek.

24.08.2024 11:46
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Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihinde en başarılı branşı 2'si altın 10 madalyayla para masa tenisi branşı oldu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, para masa tenisi branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye, para masa tenisi branşında 7 sporcuyla temsil edilecek.

Masa tenisinde 10 madalya

Milli para masa tenisçiler, Türkiye'ye oyunlardan 2'si altın 10 madalya getirmeyi başardı.

Organizasyonlarda 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya elde eden milli para masa tenisçiler, Türkiye'ye en fazla madalya kazandıran branşın sporcuları olarak ön palana çıktı.

Türkiye, para masa tenisi branşında Tokyo 2020'de de 1 altın, 3 bronz madalyayla kürsüde yerini aldı.

Abdullah Öztürk'ten "2" altın

Türkiye'ye tarihindeki 8 altın madalyanın 2'sini milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, getirdi.

Abdullah, tek erkekler sınıf 4 kategorisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Paris 2024'te unvanını korumak için mücadele edecek milli sporcunun, kardeşi Ali Öztürk ve Nesim Turan ile sınıf 4-5 takımlar kategorisinde de bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye, para masa tenisinde Londra 2012'de Neslihan Kavas ile sınıf 9'da, Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy üçlüsüyle sınıf 6-10'da, Kübra Korkut ile sınıf 7'de gümüş, Nesim Turan ile sınıf 4'te, Ali Öztürk ile sınıf 5'te, Kübra Korkut ile sınıf 7'de, Neslihan Kavas ile sınıf 9'da bronz kazandı.

Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Neslihan Kavas, 2024 Paris'te de madalya mücadelesi verecek.

Para masa tenisi müsabakaları 12 bin kapasiteli South Paris Arena'da gerçekleşecek.

Milli sporcular

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular:

Milli sporcuKategori

Kübra Korkut

Kadınlar Bireysel Sınıf 7

Abdullah Öztürk

Erkekler Bireysel Sınıf 4

Erkekler Takım MD 8

Karışık Takım XD 7

Nesim Turan

Erkekler Bireysel Sınıf 4

Erkekler Takım MD 8

Ali Öztürk

Erkekler Bireysel Sınıf 5

Neslihan Kavas

Kadınlar Bireysel Sınıf 9

Kadınlar Karışık WD 20

Merve Cansu Demir

Kadınlar Bireysel Sınıf 10

Kadınlar Karışık WD 20

Hatice Duman

Kadınlar Bireysel Sınıf 3

Karışık Takım XD 7

Kaynak: AA

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