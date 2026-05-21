Türkiye Para Yelken Şampiyonası Mersin'de yapıldı.
Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) açıklamasına göre Mersin Marina ve Mersin Marina Yelken Kulübü ev sahipliğindeki şampiyona ödül töreniyle sona erdi.
Organizasyonda hansa 303 erkekler ve kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Erkekler:
1 - Furkan Erçin (Zonguldak Ferdi)
2 - Yiğit Efe Yıldırım (Zonguldak Ferdi)
3 - İbrahim Kalay (Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü)
Kadınlar:
1 - Büşra Nur Çelik (Zonguldak Ferdi)
2 - Sofiya Cömertpınar (Son Nokta Engelliler Spor Kulübü)
Son Dakika › Spor › Türkiye Para Yelken Şampiyonası Mersin'de Gerçekleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?