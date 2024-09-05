Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 16. madalyasını kazanarak, oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaşmıştır. Bu başarı, Türk sporcularının Paralimpik oyunlardaki mücadele ve azimlerini bir kez daha ortaya koymuş ve uluslararası arenada ülkenin spor alanındaki gelişimini göstermiştir.
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6.09.2024 06:43:06. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı - Son Dakika
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