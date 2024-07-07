Türkiye, Polonya'yı 73-52 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Polonya'yı 73-52 mağlup etti

Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 73-52 yenerek galibiyetini sürdürdü. Elif İstanbulluoğlu 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Berfin Sertoğlu da 15 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Milli takım, gruptaki son maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

07.07.2024 16:33
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Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 73-52 yendi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 33-19 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 73-52 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte Elif İstanbulluoğlu, 20 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Berfin Sertoğlu 15 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Milli takım, gruptaki son maçında 9 Temmuz Salı günü TSİ 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Polonya'yı 73-52 mağlup etti - Son Dakika

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