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Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası sürüyor - Son Dakika

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası sürüyor

20.02.2022 19:16
Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası sürüyor

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nın gündüz bölümünde yapılan final müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nın gündüz bölümünde yapılan final müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 113 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok kentinden sporcuların katılımıyla yapılan müsabakaların iyi geçtiğini söyledi.

Final maçlarının yapılmaya başlandığını aktaran Kayıcı, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile Kocaelililere teşekkür etti.

Bugün sona erecek şampiyonanın gündüz bölümünde oynanan final müsabakalarında şampiyon olan sporcular şöyle:

56 kilo bayan Oya Buse Topal, 60 kilo bayan Fahriye Angay, 54,4 kilo Muammer Öner, 62 kilo bayan Esra Yalın, 50 kilo bayan Afra Adıyaman, 52 kilo bayan Melek Altınsöz, 52,7 kilo Onurkan Yılmazer, 58,2 kilo Nesimi Yılmaz, 60 kilo Umut Başar Karabulut, 62,3 kilo Fethullah Buhara, 64 kilo bayan Müge Değirmenci, 66 kilo bayan Kübra Aksoy, 70 kilo üstü bayan Begüm Uzun, 70 kilo bayan Sabriye Gür, 81,4 kilo Barış Türkmen, 94,1 Uğur Sönmez.

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Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Kick Boks, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası sürüyor - Son Dakika Spor


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