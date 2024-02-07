Türkiye Şampiyonu Atlet Ömer Aslan İki Branşta Dereceye Girdi

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Atletizmde aldığı başarılarla isminden söz ettiren Türkiye şampiyonu atletizm sporcusu Ömer Aslan, Türkiye Şampiyonası'nda iki branşta dereceye girmeyi başardı.

Bursa'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda iki ayrı yarışta piste çıkan Ömer Aslan, 300 metrede 3., 600 metre finallerinde ise 2. olarak başarılarına yenilerini ekledi. Önceki gün evine gelen sporcu Ömer Aslan ve antrenör Elif Eyüp hiç dinlenmeden yeniden antrenmanlara başladı.

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklama yapan antrenör Elif Eyüp, "Bursa'da elde ettiğimiz iki büyük başarının ardından bugün antrenmanlara başladık. Hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için bıkmadan usanmadan ve antrenmanlara ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim branşta asla tesadüflere yer yok, o yüzden sürekli olarak antrenman yaparak kendimizi her zaman hazır durumda tutmalıyız. Başarıları ile bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca her daim desteklerini esirgemeyen Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Belediye Spor kulübü Başkanı Sinan Boyacı'ya teşekkür ediyorum. Atletizmde tesadüflere asla yer yoktur. Bizlerde rehavete kapılmadan hedeflerimize ulaşmak için çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Ömer Aslan ise, Bursa'da yoğun geçen iki günde iki yarış yaptığını ifade ederek, "300 metrede 3., 600 metrede ise 2. oldum. Antrenörümüz Elif Eyüp ile çalışmalara hiç ara vermeden devam ediyorum. Hedefim her zamanki milli forma ve ülkemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Her zaman yanınızda olan destek veren belediye başkanımız ve kulüp başkanımıza ve bizleri bugünlere getiren, en iyi şekilde çalıştıran ve gece gündüz emek veren Elif Eyüp hocamıza, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ERZURUM