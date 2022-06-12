Türkiye şampiyonu oldukları maç sonrası soyunma odasını temizlediler

Adana Vefaspor oyuncuları Türkiye şampiyonu oldukları maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.

Adana Vefaspor U-18 takımı Türkiye Şampiyonası'nda Samsun ekibi Atakum Belediyespor U-18 takımı ile karşılaştı. Bolu'da gerçekleşen karşılaşmada, Adana Vefaspor rakibini attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Vefaspor oyuncuları, Türkiye şampiyonu oldukları maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak oyuncuları kutladı. Bozan, "Hem Türkiye şampiyonu olacaksın, hem de final müsabakası sonrası soyunma odasını tertemiz bırakacaksın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Alkışlar sizlere Vefaspor evlatları" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici/İHA)