Türkiye Santa Susanna'da vücut geliştirmede 2 altınla 15 madalya kazandı

Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikisi altın olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Santa Susanna bölgesinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Kerem Temel genç erkekler fizik kategorisinde, Tolga Murat Balıkçı ise tekerlekli sandalye vücut geliştirme kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Türkiye, organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla tamamladı.