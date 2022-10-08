Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

08.10.2022 18:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Selçuklu Belediye Spor SalonuHakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga EdisAYOS Konyaspor Basketbol: Perez 9, Murat Göktaş, Nikolov, Mert Gizir 2, Erkin Şenel 10, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 15, Ramazan Tekin 1, Badzim 9, Morgan 23, Eddie 11, Cevher ÖzerTOFAŞ: Thomas 3, Tevfik...

Salon: Selçuklu Belediye Spor Salonu

Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 9, Murat Göktaş, Nikolov, Mert Gizir 2, Erkin Şenel 10, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 15, Ramazan Tekin 1, Badzim 9, Morgan 23, Eddie 11, Cevher Özer

TOFAŞ: Thomas 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 17, Toure 10, Gray 13, Emre Tanışan 8, Batın Tuna, Bora Satır, Mustafa Kurtuldum, Braimoh 2, Tyler Ennis 13

1. Periyot: 22-19

Devre: 42-42

3. Periyot: 59-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, TOFAŞ'ı 80-66 yendi.

Maç, Konyaspor Basketbol ile TOFAŞ'ın karşılıklı sayılarıyla başladı. İyi savunmayla TOFAŞ'ın sayı üretmesini engelleyen Konyaspor Basketbol, peş peşe hücumlarla 19-13 öne geçti. Pota altındaki etkili savunmasını sürdüren Konyaspor Basketbol, ilk çeyreği 22-19 önde bitirdi.

Farkı açmak isteyen Konyaspor Basketbol, hızlı hücumlar sırasında kazandığı faul atışları ve 3'lüklerle farkı bir ara 7 sayıya (33-26) çıkardı. TOFAŞ ise ürettiği 3'lüklerle farkı kapatmaya çalıştı. Periyodun son bölümünde TOFAŞ, etkili hücumuyla farkı kapattı. Takımlar soyunma odasına 42-42 eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrek, takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. Konuk takımın öne geçme çabalarını sonuçsuz bırakan Konyaspor Basketbol, Morgan'ın etkili oyunu ve sayılarıyla üstünlüğü ele geçirdi. Yeşil-beyazlılar mücadelenin bu bölümünü de 59-55 galip tamamladı.

Son bölüme hızlı başlayan Konyaspor Basketbol, taraftarının da desteğiyle bir ara farkı 17 sayıya (79-62) kadar çıkardı. Bu bölümde TOFAŞ'ın hücumlarını sayıya çevirememesini iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 80-66 kazandı.

YORUMLAR
500
Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 Tofaş: 66 Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 Tofaş: 66
Kaynak: AA

Kerem Baki, Konyaspor, basketbol, Selçuklu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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