Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece, basketbol, Can Kurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko: 80-85 - Son Dakika

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