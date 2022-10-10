SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Özlem Yalman, Polat Parlak, İsmail BinbirONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 10, Can Kurt, Harris 6, Eray Aydoğan, Kulvietis 13, Muhammet Ali Güneş, Metehan Akyel 3, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 5, Rivers 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Tayfun Erülkü 9FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 18, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Nigel Hayes Davis 3, Tarık Biberoviç, Guduric 10, Booker 31. PERİYOT: 17 - 25DEVRE: 38 - 423. PERİYOT: 59 - 64 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 mağlup etti.MELİH MAHMUTOĞLU 4 BİN BARAJINI AŞTIFenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu karşılaşmanın 33'üncü dakikasında kaydettiği 9'uncu sayısıyla birlikte ligdeki 4 bin sayı barajını aşmış oldu. Aktif oyuncular arasında Konyasporlu Cevher Özer'in (4.058) ardından ikinci sırada yer alan Melih Mahmutoğlu, 462 maçta 4 bin 2 sayıya ulaştı.
Son Dakika › Spor › Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko: 80-85 - Son Dakika