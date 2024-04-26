Türkiye Sigorta ve Finalspor, play-off çeyrek finaline galibiyetle başladı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta ve Finalspor, play-off çeyrek finaline galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta ve Finalspor, play-off çeyrek finaline galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 72-71 yenerek seride 1-0 öne geçti. Finalspor ise Fenerbahçe Koleji Novotel'i 81-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekip yarı finale yükselmeye hak kazanacak.

26.04.2024 21:31
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakaları iki maçla başladı.

Günün ilk karşılaşmasında Sigortam.net, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 72-71 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Finalspor da Fenerbahçe Koleji Novotel'i 81-66 mağlup ederek rakibine 1-0 üstünlük kurdu.

Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan ekip yarı final serisine adını yazdıracak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sigorta ve Finalspor, play-off çeyrek finaline galibiyetle başladı - Son Dakika

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