Türkiye, Sırbistan'da Serbest Dalışta Tarihi Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Türkiye, Sırbistan'da Serbest Dalışta Tarihi Başarı Elde Etti

Türkiye, Sırbistan\'da Serbest Dalışta Tarihi Başarı Elde Etti
15.06.2026 13:39
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2026 CMAS Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 4 altın madalya kazanarak dünya rekorları kırdı.

Sırbistan'da yapılan 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, dünya rekoruna imza atarak tarihi bir başarı elde etti. Milliler, 4 dünya şampiyonluğu, 4 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

9-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda genç erkeklerde milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan, statik apnea disiplininde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Suyun altında 6 dk. 23 sn. nefesini tutan Erkan, bu derecesiyle dünya rekoru kırdı. Ay-yıldızlı sporculardan Timur Kuru ise 5 dk. 20 sn. nefesini tutarak dünya üçüncülüğü madalyasını aldı.

Milli sporcuların başarıları, şampiyonaya damgasını vurdu. Statik apnea disiplininde genç kadınlarda Ada Olpak, nefesini 4 dk. 37 sn. tutarak dünya şampiyonu olurken Kardelen Çarpar, 4 dk. 24 sn. ile gümüş madalya aldı. 4x50 metre hız apneada Polat Kaan Perçiner, 2 dk. 16 sn. 43 salise ile bronz madalyaya imza attı. 2x50 metre hız apnea genç kadınlarda Irmak Doğruel, 40 sn. 41 salise zamanlamasıyla dünya üçüncüsü oldu. Dinamik apnea disiplininde genç erkeklerde Türkiye, yine madalya kürsüsüne damgasını vurdu. Timur Alp Kuru, 149 metre ile dünya şampiyonu olurken Yusuf Erkan, 139 metre ile dünya üçüncülüğü kürsüsüne çıktı.

Dinamik apnea paletsiz disiplinin genç erkekler klasmanında milli sporcular Ediz Duman, 113,5 metre ile dünya şampiyonu olurken Timur Alp Kuru, 106 metre ile gümüş madalya, Yusuf Erkan ise 103,5 metre ile bronz madalya aldı. Dinamik apnea çift palet müsabakalarında Türkiye, yine aynı başarıyı tekrarlayarak dünyanın en iyi performansını gösterdi. Bu disiplinde Ediz Duman, 160 metrelik mesafesi ile dünya şampiyonu oldu. Yusuf Erkan, 156 metre ile gümüş, Timur Alp Kuru, 135 metre ile bronz madalya alarak ödül kürsüsünde ikinci kez sadece ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırdı ve İstiklal Marşını okuttu.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir başarı. Genç millilerimizin bayrağımızı dalgalandıran, ülkemizi gururlandıran bu uluslararası rekor ve başarıları Türkiye için tarihi sportif kazanımlardır. Milli sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Gerçekten mutlu ve heyecanlıyız. Kazandığımız bu zaferlerin arkasında çok değerli katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlığımızın tüm çalışanlarına, sualtı sporları camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

TSSF Serbest Dalış Milli Takım kafilesi, bu akşam yurda dönecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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